Il quarto ritorno a casa di van Persie

“Sono tornato aper la quarta volta”, ha detto Robin vanprendendo la guida tecnica dell’amato Feyenoord, il club che aveva conquistato da ragazzo, dopo aver fatto tutta la trafila giovanile nell’altro club della città, l’Excelsior, e lo aveva consacrato come giovane promessa in grado di lanciarsi nella stratosfera della Premier League con Arsenal e Manchester United, quindi riaccolto come profeta in patria a 35 anni, infine puntato su di lui come collaboratore tecnico e allenatore delle giovanili per dare il via a una nuova carriera. Il contesto che raccoglie a livello tecnico non è dei migliori, eppure il Feyenoord si ritrova agli ottavi di Champions League, avendo sfruttato alla perfezione il caos del Milan per centrare una qualificazione insperata. Ma perché la società di Rotterdam ha deciso di puntare su un allenatore con uno storico di neanche 30 panchine in carriera, vale a dire quelle alla guida dell’Heerenveen nella prima metà della stagione? L’obiettivo dichiarato dalla società è di cercare di rimettere in piedi quello che era stato il lavoro di Arne Slot, andatosene in estate per accettare la corte del Liverpool, e uno dei primi riferimenti nelle parole di vanè stato proprio Slot, come se l’esperienza del danese Priske in questi mesi non fosse esistita: “Qui ha fatto un lavoro incredibile, ha alzato il livello della squadra e sono onorato di poter lavorare nel solco che ha tracciato: per me è un vantaggio allenare ragazzi che apprezzavano il lavoro di Arne”.