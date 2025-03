Lanotiziagiornale.it - Il pugno duro degli Usa spinge l’Ucraina a trattare

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La decisioneStati Uniti di Donald Trump di sospendere tutti gli attuali aiuti militari alinduce Volodymyr Zelensky a più miti consigli.ha un margine di sicurezza di circa sei mesi dopo lo stop di Trump e sono in corso lavori per trovare alternative per l’approvvigionamento di armi di importanza critica, afferma il deputato ucraino Fedor Venislavsky in mattinata.Ma, nonostante il sostegno dell’Ue che si dice incrollabile verso Kiev, Zelensky sa bene che non sarà semplice trovare un’alternativa agli Usa. Ed ecco nel pomeriggio il cambio di rotta.Zelensky apre alle condizioni di Trump, pure sulle Terre rare“Il nostro incontro alla Casa Bianca non è andato come avrebbe dovuto. È deplorevole che sia andata in questo modo. È tempo di sistemare le cose. Vorremmo che la cooperazione e la comunicazione future fossero costruttive”, ha spiegato sul suo profilo X.