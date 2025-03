Inter-news.it - Il PSG domina, ma subisce la beffa. Il Liverpool passa al primo tiro in porta!

Leggi su Inter-news.it

Il PSG perde contro ilcon il punteggio di 0-1 nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. A segno Harvey Elliott.SCONFITTA FINALE – Il PSG attende ilin un match nel quale i transalpini vogliono dimostrare di poter tenere testa a quella che è attualmente considerata la squadra più temibile dell’intero lotto delle qualificate agli ottavi di Champions League. La squadra di Luis Enrique lo dimostra sul piano del gioco e delle occasioni prodotte, con un atteggiamento offensivo mostrato per tutto l’arco dell’incontro. Ciò comun possesso palla elevato alla ricerca dello spiraglio giusto per colpire i Reds. Il piano del club francese è chiaro, così come lo è quello degli ospiti. Il, infatti, a differenza di ciò cui ha abituato in questa stagione, preferisce adottare una linea attendista, difendendosi nella propria area al fine di impedire azioni vincenti per i parigini.