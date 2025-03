Sport.quotidiano.net - Il prossimo avversario. Mister Becattini:: "A Siena senza partire battuti»

Il Terranuova Traiana arriverò sabato 15 al Franchi forte del successo di misura (1-0) sul Ghiviborgo. Tre punti che hanno ridato fiato ad una classifica deficitaria per gli uomini diMarco, che anon ci sarà in quanto appiedato da un turno di squalifica. "E’ una vittoria che ci voleva assolutamente – dice l’ex tecnico del Figline tra le altre – contro una squadra forte. Non abbiamo rischiato nulla e abbiamo creato diverse situazioni importante nel primo tempo. Un successo per me meritato e che ci da morale dopo otto turnivittorie in casa". Il successo tra le mura amiche per i biancorossi infatti mancava proprio dalla partita dell’andata contro il. "Eravamo abituati a vincere spesso lo scorso anno – ammette-. Stiamo facendo di tutto per non arrivare nelle ultime due e per provare a giocarsi fino alla fine la salvezza ricordandosi sempre chi siamo.