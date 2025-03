Ilgiorno.it - Il processo sull’urbanistica di Usmate. L’opposizione in pressing sulla maggioranza: "Chi ha comprato casa potrebbe rivalersi"

Leggi su Ilgiorno.it

delsui colleghi di: "Come fate a sostenere ancora il sindaco?". Nuovo affondo politico del centrodestra sull’inchiesta che ha portato alaperto a Monza contro l’ex capo ufficio tecnico del Municipio Antonio Colombo e altre 9 persone per presunta corruzione urbanistica. Al centro dell’ultimo attacco la pratica Verde Manara. "Il rischio che le 24 famiglie che hannoquegli appartamenti, oggi in mezzo alla strada, si rivalgano sul Comune è concreto" spiegano i consiglieri Stefano Vimercati, Vanessa Amati, Daniele Ripamonti, Isabella Rigamonti e Rodolfo Biella. Immediata la replica della prima cittadina Lisa Mandelli: "È l’ennesima strumentalizzazione dei fatti. La minoranza continua a gettare fango su di me, ben sapendo che non sono mai stata coinvolta nell’inchiesta".