Il primo discorso show di Trump al Congresso di un’ora e 40 minuti | L’America è tornata

Nelpiù lungo di sempre a una sessione congiunta delda parte di un presidente degli Stati Uniti (e 40battendo il record di Clinton di 89ha dichiarato di aver ereditato un’America sull’orlo del collasso: ventuno milioni di immigrati irregolari, un’economia soffocata dall’inflazione, città ferite dalla criminalità e dai traffici illeciti. Non sono mancati attacchi a Joe Biden e alla sua amministrazione. Ma ha promesso di guidare il Paese verso una “nuova età dell’oro, come mai si era vista prima”.“Abbiamo realizzato più in 43 giorni di quanto la maggior parte delle amministrazioni realizzi in 4 o 8 anni, e abbiamo appena iniziato. Torno in quest’aula stasera per riferire che lo slancio delè tornato.” Così il presidente Usa nell’incipit delsullo stato dell’Unione.