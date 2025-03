Ilrestodelcarlino.it - Il Premio Maestrelli ad Alberto Zaccheroni

Nel calcio ha lasciato il segno non solo a livello tecnico, in termini di successi (uno scudetto con il Milan e primo allenatore italiano a vincere un trofeo internazionale con una nazionale straniera: la Coppa d’Asia 2011 con il Giappone) ma anche per spessore umano., martedì 18 marzo, alle ‘Panteraie’ a Montecatini riceverà il prestigiosoTommasoda 40 anni dedicato al grande allenatore che portò la Lazio allo scudetto nel 1974 e morì poco dopo il 2 dicembre 1976 a soli 54 anni.da sempre è sinonimo di mister equilibrato, saggio e vincente. Caratteristiche che si ritrovano nella carriera diche ha chiuso con il calcio dopo il grave incidente domestico di un paio di anni fa e dal quale si è ripreso bene, ma che sarà orgoglioso di ricevere un riconoscimento dedicato a una persona alla quale si è sempre ispirato.