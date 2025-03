Il piano Ue contro la crisi dell’auto parte scarico | meno di due miliardi per la produzione di batterie made in Europe

Leggi su Open.online

Il tanto attesoo per risollevare il settoremotivesenza soldi (o quasi). La Commissionea ha presentato la propria strategia per «rafforzare la competitività globale dell’industria automobilistica». Un documento particolarmente delicato per l’esecutivo di Ursula von der Leyen, chiamato a dare una risposta urgente e immediata alle difficoltà delle case automobilistiche del Vecchio Continente. Ilsvelato oggi a Bruxelles prevede regole più flessibili per le multe alle aziende, anticipa la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 e promette più attenzione verso la concorrenza sleale che arriva dall’estero. Ma se si guarda alle risorse da destinare al settore, di novità ce ne sono ben poche.Ilc’è, i soldi noUna delle caratteristiche che più balzano all’occhio deld’azione sull’automotive della Commissionea è proprio la mancanza di nuovi fondi destinati a supportare la transizione del settore verso l’elettrico.