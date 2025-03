Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 10 al 14 Marzo 2025: Botteri Si Dichiara A Delia!

Ildal 10 al 14, dopo aver parlato con Concetta, decide dire il suo amore a. Giulia ha un piano contro di loro!Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 10 al 14, si assisterà ad una grande evoluzione nel rapporto tra. Lo stilista deciderà dirsi a lei, ponendo quindi fine a tutte le speranze di Giulia che aveva deciso di non tradirlo proprio in virtù dei sentimenti verso di lui. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Umberto decide di andare in Inghilterra per indagare personalmente sulle condizioni di Adelaide. Il suo scopo è quello di mettersi sulle tracce dell’infermiera che si prende cura di lei, dato che Adelaide sembra irreperibile.