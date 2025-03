Secoloditalia.it - Il Papa in condizioni stazionarie, nel mercoledì delle ceneri ricorda che “con la malattia tocchiamo fragilità e dramma della morte”

Leggi su Secoloditalia.it

Un pomeriggio passato alternando riposo e lavoro e, nell’omelia preparata per la celebrazione del, letta dal cardinale Angelo De Donatis, il Santo Padre cheche «con lalae il». Trascorre così la giornata numero 20 di ricovero diFrancesco che, conferma il Vaticano sulla base del bollettino medico, è “stazionario” e non ha avuto altre crisi respiratorie.Ilal ventesimo giorno di ricovero al GemelliHa passato la «giornata in poltrona», aumentando anche la «fisioterapia respiratoria e motoria attiva». Naturalmente non si deve pensare a lunghe camminate date anche le note difficoltà motorie del Pontefice. Nonostante tutto, l’umore di Bergoglio è «buono», spiega la Santa Sede, aggiungendo che «collabora» con i medici.