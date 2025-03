Metropolitanmagazine.it - Il nuovo governo della Germania vuole cambiare la Costituzione per aumentare la spesa militare

Leggi su Metropolitanmagazine.it

I due partiti che formeranno il prossimohanno reso nora l’intenzione di mettere mano allaattraverso un piano per allentare le leggi che vietano al Paese di contrarre debito. L’idea, infatti, è quella d’investire miliardi di euro in infrastrutture e, soprattutto, in spese militari. Anche Friedrich Merz, leader dell’Unione Cristiano-Democratica (CDU, centrodestra), che sarà probabilmente il prossimo cancelliere, appoggia il progetto.Ora che la collaborazione con gli Stati Uniti di Donald Trump sta scricchiolando, l’Europa sta lavorando per riarmarsi. Anche la Commissione Europea, ieri, ha presentato un piano da centinaia di miliardi di euro perle spese militari. La Francia e diverse altre nazioni del continente stanno facendo lo stesso. Lacambia laperle spese militari: stop al “freno al debito”Il piano delandrebbe ad abolire la legge costituzionale denominata “freno al debito”.