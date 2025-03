Linkiesta.it - Il (non) discorso sullo Stato dell’Unione di Donald Trump

Il primo intervento dial Congresso dopo il suo ritorno alla Casa Bianca non èun. Per una volta non è una questione di sostanza, ma di forma: i presidenti degli Stati Uniti appena insediati non pronunciano ufficialmente lo “State of the Union address”, ma il joint congressional address, ovvero ila camere riunite (Senato e Camera dei deputati, il Congresso). Questo perché in questo caso non si tratta di un bilancio dell’anno trascorso, ma una promessa di ciò che farà, dopo solo sei settimane dall’insediamento. Anche Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden e lo stessonel 2017 hanno seguito questa consuetudine nel primo anno del loro primo mandato.Questa notteha pronunciato il più lungo della storia, oltre cento minuti, aprendolo con la solita frase a effetto: «America is back», tra gli applausi della maggioranza repubblicana e le proteste dei democratici, alcuni dei quali hanno abbandonato l’aula in segno di dissenso.