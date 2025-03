Ilfoglio.it - Il nemico non è Trump, ma Putin. Appunti per gli antifascisti

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - La kefiah e la bandiera della Palestina sono misteriosamente scomparse dai campus statunitensi. Nemmeno la proposta di trasformare Gaza in una Dubai del Mediterraneo ha suscitato reazioni significative nel movimento studentesco. E’ come se l’oscena statua d’oro diposta al centro della città avesse anestetizzato la sua protesta. Come è potuto accadere? La verità è che ai giovani (e vecchi) americani non importava nulla di Gaza. Dietro alle occupazioni non c’era niente di serio, era puro e romantico arditismo. Del resto, perché scendere in piazza quando ormai “tutto” avviene sul palcoscenico dei social media, oggi in grande maggioranza nelle mani delle Big Tech alleate con il tycoon newyorchese? La sua elezione è stata una rivoluzione dal basso, di cittadini che l’hanno votato perché controllasse il prezzo delle uova (peraltro ora in vertiginosa ascesa).