Il Napoli subisce gol a ogni partita dal 12 gennaio (2-0 sul Verona) – Gazzetta

Ilgol adal 12(2-0 sul) –.Conte sta provando a ricostruire la fase difensiva del, quella che ha consentito agli azzurri di stare a lungo in testa alla classifica. E che invece si è smarrita negli ultimi due mesi. Ne scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo.Da metà dicembre in poi, ilha cominciato a perdere i pezzi: Buongiorno si è fermato due mesi, poi a febbraio sono andati ko Spinazzola, Mazzocchi e Olivera. Difesa in emergenza e ritorno alla difesa a 3 che però non ha dato gli effetti sperati. Meret non chiude un match da imbattuto dal 12(2-0 sul) e nelle ultime 7 ilha incassato 10 gol: troppi per chi vuole credere nello scudetto. E non è un caso se da febbraio la squadra ha raccolto appena quattro punti in cinque partite.