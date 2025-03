Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte verso la Fiorentina. E Okafor…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ildi: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “In questo dato c’è tutta la filosofia di. Fuoco, fame, ferocia. L’ultimo graffio proprio sabato al Maradona, contro i campioni d’Italia, nello scontro più diretto possibile per uno scudetto vivo come mai. Quattordici, dicevamo, i punti conquistati da situazioni di svantaggio. In sei partite. In questa speciale classifica ilè terzo alle spalle del Bologna, 16 punti conquistati in rimonta, e dell’Atalanta, 15 punti”., meno quattroIlla: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Raspadori o Spinazzola? Gilmour o Billing? Settimana lunga e tutto ancora da decidere, ma sono questi i principali dubbi diin vista del match di domenica contro la“.