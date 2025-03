Veronasera.it - Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona sbarca in televisione: «Collaborazione virtuosa che promuove il territorio»

Leggi su Veronasera.it

Ildiapre di nuovo le sue porte alla redazione di Mediaset, per la registrazione di quattro puntate di Studio Aperto MAG Drive Up, il programma in onda su Italia 1 ogni giovedì alle 18.55 dedicato agli appassionati di motori, con al suo interno approfondimenti, recensioni e.