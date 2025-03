Lapresse.it - Il murale dedicato a Papa Francesco realizzato da un artista messicano di fronte al Gemelli

Un grande ritratto diè stato esposto sotto le finestre della suitele del Policlinicodi Roma. L’opera, un olio su tela, è stata dipinta dall’Roberto Marquez, che ha voluto mostrare la vicinanza del popoloal Pontefice mentre è ancora ricoverato in ospedale per riprendersi da una polmonite bilaterale. La statua di Giovanni Paolo II, che si trova davanti al Policlinico, è diventata il luogo in cui i fedeli si riuniscono per pregare e accendere candele per la guarigione del Pontefice.