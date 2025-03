Justcalcio.com - Il mondo del calcio si arrende a Isco: “È il miglior partner che ho visto in tutta la mia carriera”

2025-03-05 20:09:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:Betis è riuscito a vincere contro il Real Madrid in una mostra autentica diAlarcón. Ha preso il controllo del gioco, ha distribuito tutti i tipi di passaggi e ha persino segnato l’obiettivo della vittoria. Non è stata una partita tempestiva; Da quando è tornato dal suo grave infortunio, ha completamente cambiato la sua faccia nella sua squadra. Un gruppo di cose che hanno causato a moltidi lodare Malaga. Anche se uno dei primi a sbarazzarsi della sua qualità è stato il suo amico Marcelo. “Ho sempre giocato con giocatori molto bravi. Per me Ronaldinho nella squadra nazionale è stato ile, ma Quello che mi ha impressionato è stato. Per me Modric, Kroos esono stati incredibiliMa il Malaga era il giocatore che ha detto che nessuno ha preso la palla e lo ha fatto.