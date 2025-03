Calciomercato.it - Il mondo del calcio in lutto: addio a Bruno Pizzul, voce storica della Nazionale

Si è spento a Gorizia a quasi 87 anni lo storico telecronista delle partite degli Azzurri Ildele dello sport inper la morte di, storico telecronista delle partiteitaliana.(LaPresse) –mercato.itIl giornalistaRAI si è spento nelle scorse ore all’ospedale di Gorizia e tra pochi giorni avrebbe compiuto 87 anni. Dal 1986 al 2002,ci ha accompagnato nelle telecronache delle gare dell’Italia eper cinque Mondiali e quattro Europei degli Azzurri. Nato a Udine l’8 marzo 1938 e dopo un passato da calciatore,entrò in RAI nel 1968 e la sua prima partita in telecronaca fu lo spareggio di Coppa Italia Juventus-Bologna nel 1969., oltre alle partite, ha commentato anche le sfide che vedevano protagoniste le italiane nelle competizioni europee per club.