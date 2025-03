Thesocialpost.it - Il modello Musk arriva in Italia, arrivate le mail: caos alla sede di Aviano

Le direttive aziendali di Elon, già note per il loro carattere perentorio negli Stati Uniti, sbarcano anche in, suscitando un acceso dibattito. Una recente comunicazione, inviata ai dipendenti delle basi militari americane die Vicenza, ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra il personale civileno. La richiesta, in perfetto stile “Doge”, l’approccio gestionale adottato dal Dipartimento per l’efficienza del governo americano, impone ai lavoratori di risponderedomanda: “Cosa avete fatto la scorsa settimana?”, accompagnata da un’avvertenza tutt’altro che rassicurante: “Non rispondere equivale a dimettersi”.L’iniziativa ha immediatamentermato i sindacati locali, che sono stati contattati dai lavoratori per avere chiarimenti. Il tema si è rapidamente ampliato,ndo ora alle organizzazioni sindacali nazionali, che si preparano a un confronto con i vertici statunitensi.