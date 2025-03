Ilrestodelcarlino.it - Il Mind Festival parte alla grande: in cartellone c’è Lucio Corsi

Montecosaro, 5 marzo 2025 –aldi Montecosaro. Il cantautore toscano, fresco di secondo posto aldi Sanremo, aprirà la rassegna nella serata di giovedì 24 luglio. Al momento non sono noti gli ospiti delle altre tre serate, ma la notizia dell’arrivo diè stata comunicata ieri sulle pagine social dele accolta conentusiasmo dai vari utenti. I biglietti per la serata sono già disponibili sul circuito online “Ciaotickets” al costo di 22 euro più diritti di prevendita. Si tratta di un bel colpo per il, che ogni anno è in grado di richiamare a Montecosaro artisti di fama nazionale ed internazionale. Lo scorso anno, ad esempio, ci fu il celebre dj statunitense Steve Aoki. La manifestazione, che come di consueto si terrà ai campi sportivi Mariotti, terminerà domenica 27 luglio.