Iodonna.it - Il Mercoledì delle ceneri e a seguire i 40 giorni di penitenza prima della Pasqua, possono diventare un'occasione per concentrarsi sull'essenziale

Terminati i festeggiamenti del Carnevale con il Martedì grasso, come ogni anno, si rinnova il rito millenario del. Questa giornata, per la religione cristiana è l’inizio dei quarantache precedono la, la festa più importante per i fedeli, che celebra la resurrezione di Gesù Cristo. Un momento che, però, al di là del suo significato religioso, puòper tutti un’per rallentare il ritmo freneticovita quotidiana.nel mondo: da Firenze alle Bermuda, le tradizioni e le feste più curiose da scoprire X Cos’è il?Per essere precisi, il, è ilche precede ladomenica di Quaresima.