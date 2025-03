Ilfattoquotidiano.it - Il “Mein Kampf” e le frasi di Mussolini: il fascino per l’estrema destra del 17enne che sterminò la famiglia a Paderno Dugnano

Ildi Adolf Hitler sul comodino, ledi Benitoscritte a matita sul quaderno, la fascinazione per il Signore degli anelli e le ricerche in Internet sul conflitto in Ucraina, dove voleva andare a combattere come volontario. Era attratto dall’immaginario di estremaRiccardo Chiarioni, il diciottenne che ha sterminato a coltellate i genitori e il fratello a(Milano) lo scorso 1° settembre. A raccontarlo è Repubblica, citando gli atti dell’indagine dei Carabinieri, conclusa da pochi giorni con la richiesta di giudizio immediato (il passaggio diretto al dibattimento saltando l’udienza preliminare) avanzata dalla Procura minorile del capoluogo lombardo (al momento del delitto, l’imputato non era ancora maggiorenne). Questo aspetto della personalità del ragazzo è stato ricostruito anche dalle testimonianze raccolte dagli investigatori: “Aveva delle sue idee politiche orientate a“, ha detto per esempio a verbale un suo cugino.