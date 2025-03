Trevisotoday.it - Il Master Tpra Provinciale svoltosi allo Sporting Life Center ha annoverato 30 fighters

Leggi su Trevisotoday.it

Presso Lonel weekend conclusi is provinciali del. Questi gli esiti. Nell’Expert level maschile, vince Tommaso Chiappini del Treviso Tennis Team, secondo posto per Andrea Maesano del Motta di Livenza. Terzi Gabriele Granello sempre del Treviso Tennis Team e per.