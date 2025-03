Anteprima24.it - Il Liceo Giannone di Caserta arriva in India: il cortometraggio “Antigone” in gara allo Jagran Film Festival

Tempo di lettura: 3 minutiIl”, realizzato dagli allievi delPietro “” sarà proiettato il 6, 7, 8 e 9 marzo a Mumbai () in occasione dell’edizione 2025 dello. La pellicola di poco più di venti minuti – in selezione per la sezione Best Short– International – è stata realizzata nello scorso anno scolastico nell’ambito del progetto “Valori in Serie” sostenuto dal Piano Nazionale di Educazione Audiovisiva per le Scuole promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito.LOE’ considerato ilitinerante più grande del mondo ed è organizzato dal 2010 dal colosso editorialenoPrakashan. La nuova edizione della manifestazione ha attraversato diciotto delle più grandi cittàne, a partire da Nuova Delhi dal 5 all’8 dicembre 2024 per concludersi a Mumbai dal 6 al 9 marzo prossimi.