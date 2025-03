Bergamonews.it - Il Lazzaretto Estate 2025 scalda i motori: a Bergamo concerti di Nek e Fiorella Mannoia

. Due nuovi nomi di punta per l’del. Lo spazio cittadino ospiterà due prestigiosi appuntamenti con la musica dal vivo: il 28 giugno tappa bergamasca per il tour live di Nek, mentre il 26 luglio eccocon un concerto del tourSinfonica-Live con Orchestra.I due eventi sono organizzati da Shining Production e saranno inseriti nell’ambito della rassegnavoluta dal Comune.I biglietti per Nek sono disponibili dalle 18 di oggi (mercoledì 5 marzo) su Ticketmaster.it e TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati. Sarà invece possibile acquistare i biglietti per il concerto digià dalle 16 sulle stesse piattaforme. Tutte le info qui. Per il cantante emiliano si tratta di un vero e proprio viaggio attraverso i suoi più grandi successi: il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni che ha segnato la musica italiana.