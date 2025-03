Lanazione.it - «Il ladro di polli» in biblioteca per il mese dei silent book

Arezzo, 5 marzo 2025 – Va avanti ildi incontri per promuovere la diffusione dei libri silenziosi e ribadire la forza della letteratura di qualità nelle Biblioteche della Rete Documentaria Aretina. Incontri e laboratori che ruotano attorno alla mostra bibliografica «s. Destinazione Lampedusa», progetto nato nel 2012, grazie a IBBY- International Board ons for Young People - IBBY Italia e Palazzo delle Esposizioni di Roma, con l’obiettivo di schiudere mondi scavalcando confini e barriere, e di raccogliere un fondo di libri senza parole per ladi Lampedusa. Sede della mostra ladi Montevarchi «Ginestra Fabbrica della Conoscenza», che sarà fruibile gratuitamente fino a sabato 8 marzo, un’occasione per approfondire la lettura di storie per immagini, alcune direttamente presentate agli 11 incontri dislocati nelle Biblioteche della Rete per tutto il