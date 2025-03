It.insideover.com - Il K-pop diventa globale: Rosé, la star che fa impazzire il mondo

Leggi su It.insideover.com

“Apateu, Apateu.”, ripetuto per tre volte. E poi ancora altre tre, in un ritornello che entra in testa al primo ascolto. Impossibile che non vi siate mai imbattuti in APT., la super hit della nuova stellina nascente del K-pop. Lei si chiama(con l’accento aperto, ci tiene molto), ed è una cantautrice di 28 anni nata in Nuova Zelanda da genitori sudcoreani, cresciuta in Australia e poi trasferitasi in Corea del Sud, a Seoul, per inseguire il suo sogno: quello dire una stella, o meglio un’idol, del pop sudcoreano. APT. è invece il primo singolo estratto da Rosie, primo album da solista di Roseanne Park, arrivato dopo un lungo percorso artistico. Prima quattro anni sotto la YG Entertainment, una delle più grandi etichette discografiche/agenzie del K-pop, poi l’esperienza formativa come parte integrante della band tutta al femminile, Blackpink, famosissima tra gli appassionati del genere.