Il Gruppo Menci piange la scomparsa di Luciano Menci

Arezzo, 5marzo 2025 – Il, scomparso nella notte di martedì 4 marzo all’età di novant’anni. Figlio del fondatore Geremia e padre dell’attuale presidente Marco, l’imprenditore castiglionese ha dedicato la sua vita alla crescita e allo sviluppo dell’azienda di semirimorchi con sede a Montecchio Vesponi, gettando insieme ai fratelli Adriano e Francesco le basi per l’affermazione di unche è oggi un punto di riferimento del settore a livello internazionale.era particolarmente orgoglioso dei suoi sessantacinque anni di lavoro in fabbrica, iniziati ad appena nove anni e proseguiti fino all’età di settantaquattro anni, quando decise di ritirarsi. Laè stata per lui una seconda famiglia, con particolare riferimento ai comparti della produzione e dell’officina a cui ha dedicato tutto sé stesso.