Il grano nel deserto così le aziende straniere danno l’assalto alle risorse dell’Africa

Nel cuoresettentrionale, la parola d’ordine è “sicurezza alimentare”. Ma dietro lo slogan si nasconde una realtà ben più complessa, fatta di concessioni fondiarie, sfruttamento delleidriche e strategie di investimento che sembrano favorire più le multinazionali che le popolazioni locali. Algeria ed Egitto sono in prima linea in questo processo, con Governi che incentivano massicci progetti agricoli nel, spesso in collaborazione con. Tra gli investitori principali emergono colossi del settore agroalimentare come la qatariota Baladna e l’italiana BF Spa, entrambe protagoniste di operazioni di vasta portata.Algeria: il business lattiero-caseario di BaladnaL’accordo tra il Governo algerino e Baladna, annunciato nel luglio 2024, prevede la coltivazione di foraggio e l’vamento di 280mila vacche su 117mila ettari nella provincia di Adrar.