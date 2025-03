Il grande affare del riarm Big Army si frega le mani

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le industrie militari volano in Borsa. Leonardo ha registrato un incremento del 11,26%, Fincantieri del 7,14%, Iveco del 5,46%, Avio del 7,22%. Stesso trend nelle altre borse europee: Bae Systems +13,2%, Rheinmetall +11,35%, Thales +13,33%, Rolls Royce +5,65%, Airbus +2,72%, Safran +2,04%. A ogni tensione internazionale, i listini premiano chi produce armi, trasformando i conflitti in opportunità finanziarie.Secondo Milano Finanza, la crescita è legata alle dichiarazioni della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha affermato la necessità diare l’Unione europea e aumentare il sostegno all’Ucraina. L’annuncio ha innescato un aumento delle quotazioni, alimentato anche dalla prospettiva di un fondo speciale per la difesa in Gera da 400 miliardi di euro, che porterebbe la spesa tedesca per il settore tra il 2,25% e il 2,75% del Pil.