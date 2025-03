Ilfoglio.it - Il giusto mezzo calcistico nella voce di Bruno Pizzul

C’era un tempo nel quale i calciatori facevano solo i calciatori, ossia calciavano un pallone al meglio delle loro possibilità, c’era meno gente che faceva i guru, il pallone girava meno veloce, anche perché il pallone pesava, mica era la piuma di oggi, e nei campi c’erano ancora le chiazze. Erano gli anni Ottanta che si stavano buttando nei Novanta, sembrano due ère geologiche fa. Non era migliore rispetto al calcio di oggi, solo diverso. Diverso nei ritmi, nelle immagini, nelle voci. E le voci di quel calcio lì, quello dei campioni che venivano in Italia, erano ancora radiofoniche, senza immagini. Le voci erano pastelli con i quali provare a disegnaretesta i gol. Le immagini arrivavano dopo, nel tardo pomeriggio. Non erano quasi mai in contemporanea le immagini e le voci. Quando erano in contemporanea le immagini avevano una sola