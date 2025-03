Lanazione.it - Il Giro-E a Monteroni: "Bella opportunità"

Per il secondo anno consecutivo, in provincia passerà ild’Italia-E, evento che unisce sport, natura e sostenibilità. Domenica 18 maggio il Green Fun Village sarà allestito dalle 9,30 in viale delle Rimembranze ad’Arbia. I partecipanti avranno l’di esplorare il paesaggio in un modo unico, pedalando su biciclette elettriche attraverso uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. "Questa manifestazione – afferma il sindaco Gabriele Berni – rappresenta un’importante occasione di promozione per il nostro territorio, valorizzando le bellezze naturali e le ricchezze culturali che lo caratterizzano. Allo stesso tempo, sarà un’per le attività e le associazioni locali di farsi conoscere, mettendo in risalto l’impegno di tutta la comunità nel rendere questa manifestazione un successo".