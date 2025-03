Ilfattoquotidiano.it - Il gioco di Trump preoccupa il Vaticano: per il Papa è necessario rilanciare il multilateralismo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cinque settimane dopo il ritorno dialla Casa Bianca non ha più senso fermarsi a commentare le sceneggiate delismo. Il dito alzato, le frasi grossolane, le proposte iperboliche e provocatrici tipo Gaza. Ciò che conta è prendere nota della sostanza del profondo mutamento di rotta intrapreso da Washington. Mutamento rispetto al quale ogni velleità di fare i “pontieri” appare ridicola. Pensare ad una comune strategia transatlantica è illusorio, riconosce la politologa Nathalie Tocci. È un “cambio d’epoca” come direbbeBergoglio.Donaldè cresciuto politicamente nella stagione della crisi dell’unilateralismo statunitense, illusosi di plasmare il mondo globalizzato attraverso il dominio del paradigma neoliberista. Quell’unilateralismo che ha portato gli Stati Uniti a ubriacature di onnipotenza manifestatesi nel bombardamento di Belgrado, nell’occupazione dell’Afghanistan per costruirvi un regime occidentale e nell’invasione dell’Iraq.