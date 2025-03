Linkiesta.it - Il “gigante sotterraneo” che sta proteggendo Rimini dal cambiamento climatico

C’è un momento decisivo nella storia recente di, la prima meta turistica balneare italiana con quasi sette milioni di presenze nel 2024, che ne ha determinato il futuro nel medio e lungo periodo. Nel giugno del 2011 una giornata di precipitazioni violente, coincisa con un guasto tecnico alla paratia di uno dei principali canali di scolo a mare, causò l’allagamento della zona turistica della città, con le acque reflue che cominciarono a risalire dai tombini e invasero negozi e alberghi. Un evento non episodico figlio della fragilità del sistema fognario riminese che, come altri impianti datati, non prevedeva la suddivisione di acque bianche e nere. Il tutto veniva ovviamente amplificato nel periodo estivo, quando la presenza di tanti turisti metteva sotto pressione la rete fognaria che andava in sofferenza a ogni pioggia di media intensità.