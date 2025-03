Quotidiano.net - Il giallo di Mara Favro: fratture multiple nelle ossa trovate in Val di Susa

Torino, 5 marzo 2025 – Sono dilein un dirupo nei boschi di Gravere? Per rispondere a questa domanda bisogna aspettare i risultati delle analisi genetiche. Le ultime novità emerse dalle indagini però sono compatibili con la pista che sta battendo la procura. Secondo quanto ha rivelato oggi l’edizione serale del Tgr Piemonte, lerepertate evidenziano delle, elemento che corrobora l’ipotesi secondo cui il corpo in questione sarebbe stato gettato nel burrone che costeggia il fiume Dora Riparia in alta Val di. E’ la zona dove si trova la cella che per l’ultima volta ha agganciato il telefono diprima di risultare spento, la notte fra il 7 e l’8 marzo 2024. Gli occhiali da sole come quelli diDopo un primo ritrovamento, sono stati recuperati altri resti ossei, tanto che sarebbe possibile comporre uno scheletro.