Chietitoday.it - Il gelatiere di San Salvo Antonio Del Villano trionfa a un concorso internazionale e vince una coppa... e una Porsche

Leggi su Chietitoday.it

Ieri mattina, 4 marzo, in Comune, il sindaco Emanuela De Nicolis, l’assessore al Commercio, Carla Esposito e l'assessore Tony Faga, hanno consegnato una targa adDel, il titolare della gelateria Passion di SanMarina, come riconoscimento per aver portato in alto il nome di.