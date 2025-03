Gqitalia.it - Il Gattopardo di Netflix è un bellissimo viaggio tra i luoghi più suggestivi d'Italia

Leggi su Gqitalia.it

La nuova trasposizione televisiva de Il, prodotta dae ispirata all'immortale capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, si distingue per l'accuratezza nella ricostruzione storica e per la raffinata selezione delle location. Le riprese hanno toccato alcuni degli scenari più evocativi della Sicilia, da Palermo a Catania, da Siracusa fino agli aridi paesaggi dell'entroterra, senza dimenticare Torino, simbolo del nuovo potere postunitario. Ciascun luogo è stato scelto con l'intento di restituire la magnificenza e il crepuscolo dell'aristocrazia siciliana, sospesa tra fasto e decadenza.Piazza Duomo, OrtigiaDal romanzo di Tommasi di Lampedusa al capolavoro di Luchino ViscontiOn the set of IlUna scena de, diretto da Luchino ViscontiSunset Boulevard/Getty ImagesL'immortale romanzo storico, pubblicato postumo nel 1958, è ambientato in Sicilia durante il Risorgimento e segue il principe Fabrizio Salina nel suo malinconico confronto con il declino dell’aristocrazia e l’ascesa della borghesia, incarnata nel carismatico Tancredi.