Il Forlì continua a riscrivere la sua storia. Porta imbattuta? Solo una volta più a lungo

Una difesa a prova di bomba. E a caccia di record. Domenica scorsa, nel vittorioso 2-0 rifilato al coriaceo Progresso, ilha chiuso il suo sesto match consecutivo senza subire reti. La ciliegina sulla torta l’ha messa il portierone Luca Martelli, scuola Spal, 186 centimetri di talento al servizio di una squadra vincente. Sul nulla di fatto dopo 50’ di gioco, nei quali Petrelli & Co. cercavano il grimaldello per scardinare l’accanita difesa dei bolognesi, il numero 1 biancorosso ha letteralmente tolto dallala velenosa girata di Stellacci, propiziando la vittoria poi siglata da Petrelli, dal dischetto, e Trombetta. Il sesto ‘clean sheet’ consecutivo si è sommato ai 90’ senza macchia collezionati, in precedenza nelle partite con Corticella (0-3), Tau Altopascio (1-0), Fiorenzuola (0-1), Cittadella Vis Modena (1-0) e Lentigione (0-1).