Iltempo.it - Il figlio di Eleonora Giorgi si commuove ai funerali: "Un affetto incredibile" | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

Una folla di ammiratori, fan e curiosi accoglie in Piazza del Popolo la bara dicon un lungo applauso. L'ultimo saluto all'attrice icona degli anni ‘80 e ‘90 è nella Chiesa degli Artisti di Roma dove il feretro entra accompagnato dalle note di “Wish you were here” dei Pink Floyd. IlPaolo Ciavarro: “Tutte queste persone oggi? È una dimostrazione di. Sapevo che il pubblico amava mamma ma non mi aspettavo tutto questo”. E sul tumore della madre: “Ha avuto molto coraggio e per me che sono ilquesta testimonianza di una malattia, che purtroppo colpisce tanti, che ha aiutato molte persone è la cosa più bella di tutte. Sapere che mia madre nel suo piccolo è riuscita ad aiutare il prossimo è il più grande orgoglio per me”.