Ilfattoquotidiano.it - il feretro di Eleonora Giorgi accolto tra calorosi applausi alla Chiesa degli Artisti. Le note dei Pink Floyd e dei Procul Harum durante la funzione, poi la cremazione

In Piazza del Popolo quando è arrivato ildi, le due ali di folla sistemate dietro le transenne, hanno iniziato ad applaudire, lo stesso è accaduto quando la bara è entrata nella. Ad accogliere l’attrice i familiari, tra cui i due figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli e la nuora Clizia Incorvaia con la figlia Nina. Le esequie sono celebrate dal vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della Basilica, insieme a Don Fabrizio Gatta.Come ha voluto lastessa all’inizio efine della messa vengono eseguiti i brani: “Wish you were here” deie “Whiter shade of pale” dei Procollaanche la lettura della “Preghiera” a cura della giornalista, scrittrice e artista Catia Acquesta.