Il discorso al Congresso di Donald Trump | L’America è tornata siamo solo all’inizio

Martedì seraha tenuto il suo primosullo stato dell’Unione da quando è tornato in carica. Sì tratta di una relazione che i presidenti fanno davanti alconvocato a sezioni unite, e quello di ieri è stato ilpiù lungo nella storia americana: un’ora e 40 minuti.ha detto di aver firmato 100 ordini esecutivi e oltre 400 azioni esecutive nelle prime sei settimane del suo secondo mandato, tra cui i tagli alla spesa federale e i nuovi dazi su Canada, Messico e Cina: «», ha dichiarato, e «».loda Elon Musk e il Doge tra le proteste dei DemocraticiAl centro deldic’è stata soprattutto la politica interna. Il presidente ha lodato Elon Musk e il suo Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), che nell’ultimo mese ha intrapreso azioni senza precedenti per ridurre le dimensioni e le spese del governo federale.