361magazine.com - Il cordoglio del mondo sportivo per Pizzul: le parole di Baggio

L’ex calciatore gli ha dedicato un postRobertoè uno dei tanti che ha voluto ricordare e omaggiare Bruno, morto oggi 5 marzo, a 86 anni.“Ciao Bruno, mancherai a tutti. La tua voce riecheggia per l’eternità”. La frase è stata messa a corredo di un video in cuifa un gol ecommenta, ovvero quello di Italia-Cecoslovacchia nel Mondiale 1990, terza e ultima partita del girone eliminatorio.A Sky Sport, nel 2017,aveva detto: “Dava l’impressione di divertirsi giocando e voleva divertire chi lo andava a vedere. Tutti lo rimpiangono, è stato un giocatore universale per l’apprezzamento che ha avuto. Ci manca, elementi come lui purtroppo non possono essere clonati, ci ha regalato tantissimo. La sua caratteristica principale è stata la dolcezza, da giocatore è stato un respiro d’aria pura.