Il Comune di Vicopisano è diventato ufficialmente Città che legge

5 marzo 2025- Ildiche.Grazie a tutti e tutte coloro che hanno sottoscritto il patto per la lettura, promosso dall'Amministrazione Comunale, forte di una eccellente Biblioteca, la cui responsabile è Simona Morani, che non solo è nella top five delle biblioteche comunali della provincia per prestiti, ma che promuove continuamente rassegne e iniziative dedicate alla lettura, per ogni età, collabora a festival letterari, progetti e manifestazioni che evidenziano la bellezza, il coinvolgimento e la profondità delre. "Ma cosa significa essere unache? Il Centro per il libro e la lettura, d'intesa con Anci, ha deciso di valorizzare quelle Amministrazioni impegnate a svolgere con continuità, nel proprio territorio, politiche pubbliche di promozione della lettura -spiega il Sindaco Matteo Ferrucci - l'intento è quello di sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita sia individuale che della comunità.