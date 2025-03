Ilfattoquotidiano.it - Il Comune di Sanremo ‘agita’ la Rai: approvato ‘a sorpresa’ il bando per l’assegnazione del Festival

Stupore e irritazione dalle parti di Viale Mazzini per la mossa deldi. Una posizione che i vertici del servizio pubblico considerano contraddittoria, perché in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso della Rai, prevista per il 22 maggio, contro la sentenza del Tar Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto all’azienda dell’organizzazione del, la Giunta dihala delibera con la procedura per individuare il partner che organizzerà e trasmetterà in chiaro le edizioni 2026, 2027 e 2028, con eventuale proroga per un massimo di due anni.E la delibera diventa una bomba pronta ad esplodere: ilchiede il 30% in più al partner che vincerà il, una percentuale sugli spot e la messa in onda di quattro trasmissioni extra