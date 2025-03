Davidemaggio.it - Il Commissario Buonvino dalla penna di Walter Veltroni al set

Sentivate il bisogno di un nuovoin tv? Molto probabilmente no, ma se a proporlo è la Palomar di Montalbano, allora potrebbe valere la pena di fare la conoscenza delcon i suoi delitti a Villa Borghese.La serie, che la casa di produzione che fa capo a Carlo Degli Esposti sta producendo per la Rai, è appena arrivata sul set con la regia di Milena Cocozza, già dietro la macchina da presa di Kostas, I Delitti del BarLume e Mare Fuori 2. Chi è il– Delitti a Villa Borghese è tratta dai romanzi dicon protagonista ilGiovanni, un personaggio apparso in libreria per la prima volta nel 2019 ma già protagonista di cinque romanzi ambientati nella Capitale: Assassinio a Villa Borghese,e il caso del bambino scomparso, C’è un cadavere al Bioparco,tra amore e morte ee il circo insanguinato.