"Il commercio è cambiato, noi chiudiamo"

Un nuovo negozio storico sta per abbassare definitivamente le serrande: questa volta si tratta di "Castellani e Mosca" a Sambucheto di Montecassiano, che ha dato il via allo svuotatutto per chiusura dopo 57 anni di attività. A spiegare i motivi della decisione sono il titolare Otello Castellani e la figlia Romana. "Qui abbiamo sempre venduto di tutto, dai giocattoli ai costumi di carnevale, dalle biciclette agli attrezzi da giardinaggio. Nel corso del tempo però, a poco a poco, abbiamo diminuito l’offerta – affermano –. Il primo motivo della chiusura è la stanchezza, tenere aperto è diventato difficile e il guadagno non basta più nemmeno per coprire le spese di normale amministrazione. Abbiamo provato a mettere in vendita l’attività, proponendo un affitto più basso per il primo anno e degli aiuti ai nuovi acquirenti, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta interessata".