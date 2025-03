Lanazione.it - “Il collega le toccò il seno al lavoro”. A processo per violenza sessuale

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 marzo 2025 – “Ilmi ha palpato il, in ufficio”. E ora ha cambiato. La vicenda è arrivata prima alla polizia con una querela e poi in tribunale: adesso il cinquantenne andrà acon l’accusa di. Ilinizierà il prossimo 6 maggio davanti al collegio presieduto dalla giudice Anna Maria Loprete. Ieri intanto, davanti al giudice per le indagini preliminari Claudio Lara, si è svolta l’udienza preliminare. In camera di consiglio, a porte chiuse. La decisione del gup è stata il rinvio a giudizio, accogliendo la richiesta della pm Emanuela Greco. Il capo d’imputazione del procedimento è il 609 bis,, che punisce chi cono minaccia o abuso di autorità costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali. E così sarebbe accaduto in un’azienda aretina ad una giovane donna, sui quaranta anni.