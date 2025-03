Ilnapolista.it - Il Chelsea e la Premier insegnano che il tifoso è ormai considerato solo un parassita (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

Jonathan Liew sulusa ilcome un caso di scuola su cosa è diventato il rapporto tra le proprietà dei club e i tifosi. Con tutta l’ironia del caso scrive che “i tifosi delrimangono sconcertantemente privi di gratitudine verso una proprietà che gli ha regalato zero trofei, nessuna qualificazione alla Champions League, una finale di Coppa di Lega, più di 1 miliardo di sterline spese in trasferimenti, una faida sulla proprietà e il primo aumento del prezzo dei biglietti in 13 anni”. Ma come, scrive, “ragazzi: non vi rendete conto che Todd e Behdad Eghbali hanno intrapreso un percorso di apprendimento? Non vi rendete conto di quanto sia difficile spendere 1 miliardo di sterline in un’era di regole di profitto e sostenibilità?”E’ fenomeno generale. Il“non fa che sottolineare la fragilità del contratto tra proprietà e tifosi.