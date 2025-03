Ilfattoquotidiano.it - Il centrodestra vota per il calcio e le lobby dell’azzardo: sì agli sponsor di scommesse. M5s: “Con Meloni lo Stato torna biscazziere”

Il gioco d’azzardo è pronto are prepotentemente nel mondo del pallone. Come anticipato da Il Fatto Quotidiano, la maggioranza diin commissione Cultura e sport del Senato ha approvato la risoluzione di FdI presentata “all’affare assegnato” in vista della riforma delche riapre le porte alla pubblicità delle scommesso nel, superando così il divieto imposto nel 2018 con il decreto Dignità, voluto dall’allora governo Conte e da Luigi Di Maio. La Serie A si appresta quindi a festeggiare il ritorno della pubblicità alle, dopo aver lamentato perdite di circa 100 milioni di euro a stagione. Nonostante il divieto, in realtà, i club hanno trovato modi per aggirarlo, come la pubblicità a siti di news collegati alle: maindell’Inter è Betsson.